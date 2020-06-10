В Нидерландах умертвят тысячи коронавирусных норок

В стране выявлены первые случаи передачи COVID-19 от животного к человеку

В Нидерландах на 13 фермах с норками обнаружили коронавирус.

Случаи COVID-19 были выявлены на зверофермах в провинциях Северный Брабант и Лимбург. Власти полагают, что заболевание передалось к животным от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы вируса.

Всех животных планируют умертвить при помощи газа. Сколько именно норок погибнут, не уточняется. По данным РИА Новости, счет идет на тысячи. После этого клетки и места их содержания продезинфицируют и почистят.

В апреле министерство сельского хозяйства страны сообщило о первых случаях заражения COVID-19 от норки к человеку. Это единственные случаи передачи вируса от животного к человеку после глобальной вспышки в Китае и начала пандемии. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку животных и посещение ферм.

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