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Российский Aurus поднимется в небо

16:02
  • среда
  • 10 июня 2020

Двигатель получился очень мощным

Двигатель  российских автомобилей премиального класса Aurus получился мощным и компактным. Он будет использоваться в малой авиации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров
На МАКС представили "летающий Aurus" (видео)

"Полностью российский двигатель, который, кстати, будет в том числе использоваться для малой авиации. Он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД", - сказал министр во время правительственного часа в Госдуме.

Мантуров сообщил, что производство компонентов автомобиля Aurus будет налажено в кооперации с КамАЗом. Часть будет находиться в Алабуге, часть — на основной площадке автозавода в Набережных Челнах. Сообщалось, что количество заказов на машины Aurus увеличивается, несмотря на ослабление рубля.

Ранее глава Минпромторга заявлял, что отечественные автомобильные двигатели могут быть адаптированы к использованию в самолетах в качестве авиационных поршневых двигателей. Это займет, по подсчетам министра, от 3 до 5 лет, передает ТАСС.

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