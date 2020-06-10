ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Задержано пять подозреваемых. Предположительно, они сотрудничали с украинскими радикалами

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе, за организацией которого стояли пять человек. Все они сейчас задержаны. Решается вопрос о возбуждении дела по статьям о подготовке к теракту и призывах к осуществлению террористической деятельности.

В сообщении службы говорится, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в Сети идеологию терроризма и экстремизма.

В результате обысков были изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, а также средства связи. ФСБ утверждает, что задержанные контактировали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения пятерым задержанным. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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