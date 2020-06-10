Крымских чиновников накажут за смерть 6-летней девочки от рук насильника

СК нашел халатность в системе профилактики

В Крыму Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики, из-за халатности которых погибла шестилетняя девочка.

Как стало известно следователям, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отправил девочку домой в сопровождении своего 39-летнего близкого друга. По пути домой мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, а затем столкнул малышку в воду.

Первой тревогу забила бабушка пропавшей девочки и обратилась в полицию. Ее нашли на следующий день на дне Северо-крымского канала. Экспертиза доказала, что перед смертью девочки мужчина надругался над ней, сообщили в СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. На подозреваемого возбуждено дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Он во всем признался.

Следователи выяснили, что подозреваемый вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем, был ранее неоднократно судим за кражи, угрозу убийством и покушение на изнасилование. После выхода из колонии в 2019 году полиция не поставила его на учет, что создало у мужчины иллюзию безконтрольности.

Кроме того, девочка росла в многодетной и неблагополучной семье. Ее мать злоупотребляла спиртными напитками. Но, несмотря на повторяющиеся нарушения по воспитанию детей, семья не стояла на учете, никаких профилактических мер не проводилось.

В связи с этим СКР возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть девочки. Расследование трагедии находится на контроле центрального аппарата СКР.

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