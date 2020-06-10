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Путин поручил простимулировать IT-сферу

16:26
  • среда
  • 10 июня 2020

Президент требует провести налоговый маневр для индустрии

Президент России Владимир Путин в среду потребовал исключить сбоев в работе IT-отрасли. Глава государства считает необходимым за счет госзаказов заместить выпадающее финансирование. Путин обратил внимание правительства и госкомпаний на необходимость сделать это на совещании по связи и IT-индустрии.

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Российский лидер также поручил правительству подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для сферы IT и проведения налогового маневра в этой области.

"Необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу, создавать условиях для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний. Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного и конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру, который стимулировал бы сферу IT", - заявил он.

Ранее Путин потребовал отсекать архаичные препоны в разработке информтехнологий. Открывая заседание, глава государства отметил - отрасль во многом определяет уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда и развитие городов. В сфере связи и информационных технологий уже занято более миллиона специалистов, действует около тысячи организаций, и они, подчеркнул Путин, добиваются весомых результатов, однако необходимо действовать на опережение.

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