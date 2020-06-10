Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии

Это огромный, колоссальный труд, заявил мэр столицы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московские врачи за время пандемии коронавируса спасли десятки тысяч пациентов, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных людей.

"Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - поблагодарил медиков Собянин.

По словам мэра, в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сообщил Собянин.

В Москве на данный момент задействована только четвертая часть коечного фонда, развернутого ранее для больных коронавирусом, указал мэр. "Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем", - рассказал он.

Часть федеральных и городских клиник уже переводится в обычный режим работы, а количество выявляемых за день случаев коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений, сообщил Собянин.

По его словам, в столице распространение инфекции проходило довольно сглажено. Он подчеркнул, что смертность в Москве меньше, чем во многих других городах мира.

Собянин выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от болезни, вызванной заражением коронавирусом. Мэр добавил, что в июне смертность будет в разы ниже и эпидемия пошла на убыль.

Ранее московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19. С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента. Атлас "Патологическая анатомия легких при COVID-19" размещен на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru.

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