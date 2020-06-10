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Следователи нагрянули с проверкой в любимый бар Ефремова

17:35
  • среда
  • 10 июня 2020

Он работал во время карантина

Следователи пришли с проверкой в любимый бар Михаила Ефремова – Ulysses в Плотниковском переулке.
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По предварительным данным, именно там Ефремов отдыхал, перед тем как сесть за руль и устроить смертельное ДТП. При этом паб сейчас паб должен был быть закрыт в связи с ограничениями, введенными в Москве из-за коронавируса.

Ряд telegram-каналов написали, что Ефремов пользовался в Ulysses "некоторым послаблениями" как постоянный клиент – актер живет неподалеку от бара.

"Следственные действия проводились в баре "Улисс". Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер", - сказал собеседник РИА Новости. Результаты проверки бара на данный момент неизвестны.   

 

На данный момент Ефремов, по вине которого погиб человек в ДТП, находится под домашним арестом. Ему планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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