Принятые в Москве меры помогли спасти жизнь тысяч горожан

Летальность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире

Как видно из данных статистики за последние дни, распространение коронавируса в России замедляется. Но отказываться от мер безопасности еще рано. Об этом заявил сегодня председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума правительственного координационного совета по борьбе COVID-19. В качестве примера своевременных и эффективных мер в условиях пандемии Мишустин привел Москву. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как город выходит из режима ограничений.

Популярная в соцсетях фраза, что мир уже не будет прежним и коронавирус с нами навсегда, становится с каждым днем все более правдоподобной. Об этом уже не раз упоминали и российские чиновники. Теперь главное понять, как жить в условиях этой новой реальности. Заседание координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом уже по традиции проходит в формате видеоконференции. Несмотря на статистику, которая показывает, что распространение коронавирусной инфекции в стране замедляется, меры безопасности все же стоит соблюдать. Михаил Мишустин на этом акцентировал внимание. И дело не только в дистанции, но и в средствах индивидуальной защиты, которые сегодня так важны тем, кто работает с людьми из группы риска – волонтерам и соцработникам. Он напомнил, что из резервного фонда президента на эти цели было направлено более 1 миллиарда рублей.

"Прошу глав субъектов России уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке", - заявил Мишустин.

Важно выявить заболевание на ранней стадии – в этом помогает массовое тестирование, в том числе и на антитела. В 46 субъектах его прошли уже 650 тысяч человек. У 14% сформирован иммунитет к инфекции. Причем, лучше всего он вырабатывается у детей. Тем не менее, к мысли, что вирус с нами надолго, придется привыкнуть. Но сидеть на месте больше нельзя. Нужно выходить, только очень осторожно. Роспотребнадзор разработал план по возвращению регионов к обычной жизни и здесь стоит продумывать все наперед.

"Ни один из субъектов даже по достижении цифр не переходит с этапа на этап в течение недели. Обязательно для этого должно пройти не менее 14 дней, должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть ли какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае, и субъекты это очень хорошо понимают и относятся к этому очень осторожно, происходит переход с одного этапа на другой. Итак, мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются, и они должны выполняться", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ограничения постепенно снимают не только в регионах, но и в столице, которая еще недавно была лидером по числу заболевших. По словам главы Роспотребнадзора, теперь все изменилось. На Московский регион приходится менее 25% новых случаев заражения коронавирусом в стране.

"Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни", - заявил Мишустин.

"Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможности выхода из непростой ситуации", - сказал Собянин.

Спасти ситуацию помогли, по сути, беспрецедентные меры. Развитие массового тестирования – его объемы в Москве выросли в 10 раз, число выявленных случаев пневмонии и коронавируса при этом за последнее время уменьшилось в четыре раза. За 2 месяца удалось создать мощнейшую в мире госпитальную систему на случай резкого скачка количества заболевших. К счастью, этого удалось избежать. И в том числе благодаря жестким санитарным требования и, конечно, ответственному поведению москвичей, которые старались соблюдать все необходимые правила.

Еще в мае приняли первое крупное решение, возобновив работу некоторых предприятий, а потом позволили открыться непродовольственным магазинам, чтобы люди могли подготовиться к дачному сезону. Со вчерашнего дня отменили электронные пропуска и прогулки по расписанию. Медицинские центры, перепрофилированные под больных COVID-19, частично переходят к плановым операциям. Город почти вернулся к нормальной жизни. Впереди еще 2 этапа. Откроются летние веранды. Вслед за ними - рестораны, оздоровительные центры и фитнес-клубы. Но не стоит забывать, что эпидемия все еще в городе, а значит расслабляться пока не стоит.

"У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями - посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля. Таким образом, если ситуация позволит, в течение двух месяцев мы перейдем практически полностью к нормальному режиму. Но при этом, я хочу это подчеркнуть, сохраняются жесткие требования о работе и соответствии требований Роспотребнадзора, всех санитарных врачей. Работы всех предприятий, организаций вне зависимости от той или иной отрасли", - заявил мэр.

Сегодня в Москве запустили фонтаны, в этом году это настоящее событие. Ведь если бы ситуация с коронавирусом пошла по другому сценарию, столица осталась бы без своего сезонного наряда. Мэр Москвы дал интервью журналистам. Он рассказал, что Москва встретила эпидемию во всеоружии.

"Были созданы все условия, чтобы обеспечить качественную высокотехнологичную помощь для каждого пациента. У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния. В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд", - сказал Собянин.

Стоит вспомнить лишь, как все начиналось. Пик заболеваемости пришел на конец апреля - начало мая. Большое количество больных и тех, кого только и успевали госпитализировать. Но Москва пережила этот этап достойно.

"Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией, гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглаженно. Тем не менее сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. В той или иной степени от COVID-19 умерло 5260 человек - это предварительные данные, из них 2,7 тысячи случаев - это с основной причиной смерти COVID. Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина, делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ. В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сообщил мэр.

По словам Сергея Собянина, июнь обещает быть для медиков прохладнее, чем жаркий май, когда количество заболевших то росло, то снова стабилизировалось. Сегодня спасают тех, кто заболел еще тогда, борются за каждого человека, за каждую жизнь. Ведь это сейчас важнее всего.

Елена Макарова, Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"