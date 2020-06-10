Володин предложил обновить автопарк в регионах

Возможности проанализирует Счетная палата

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Счётную палату проанализировать возможности обновления автопарка в регионах. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Обсуждали меры поддержки отечественной экономики. Володин отметил, что в некоторых регионах износ общественного транспорта составляет 99%. А средств для замены парка у некоторых регионов нет. Председатель Думы также обратил внимание на необходимость финансирования сельскохозяйственного машиностроения, чтобы провести модернизацию на селе. В дискуссии с одним из депутатов Володин ещё раз отметил необходимость держать резервы, чтобы помогать экономике в трудные периоды.

"Что касается ФНБ, это ваша идеологема, взять и никаких резервов не создавать. Из-за этого Советский Союз развалился. Вы хотите, чтобы у нас тоже не было подушки безопасности, резервов не было. Вот тогда возьмут голыми руками. Поэтому нужно обязательно, чтобы резервы были. И сегодня нас резервы и спасают. А если бы мы послушали вас, беда бы была. Мы бы сейчас ни один проект не реализовали, и сегодня бы у нас Мантуров не рассказывал о мерах поддержки. Занимались бы секвестром, правильно говорят мои коллеги", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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