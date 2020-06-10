Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

И, разумеется, коронавирус
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 10 июня.
Лидеры двух стран обсудили ситуации в Ливии и сирийском Идлибе, а также ряд двусторонних вопросов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации президента Турции.
Не могли не затронуть Путин и Эрдоган тему пандемии и совместные шаги по борьбе с коронавирусом.
"Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Москва и Анкара настроены на развитие взаимовыгодного партнерства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"