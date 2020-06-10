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Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

17:54
  • среда
  • 10 июня 2020

И, разумеется, коронавирус

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 10 июня.

Лидеры двух стран обсудили ситуации в Ливии и сирийском Идлибе, а также ряд двусторонних вопросов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации президента Турции.

Не могли не затронуть Путин и Эрдоган тему пандемии и совместные шаги по борьбе с коронавирусом.

"Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией. Москва и Анкара настроены на развитие взаимовыгодного партнерства.

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