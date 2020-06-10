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В Москве мост через реку Незнайка размыло паводком (видео)

18:46
  • среда
  • 10 июня 2020

В столице идут обильные дожди

В новой Москве перекрыли автомобильный мост через реку Незнайка.
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Инцидент произошел в деревне Большое Покровкое в Новомосковском административном округе. Мост размыло паводком из-за чего движение по нему пришлось прекратить.

Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что транспортная доступность населенного пункта не пострадала, водителям советуют выбирать пути объезда.  

Сейчас из-за стыка теплого и холодного антициклонов в столичном регионе идут обильные осадки. Дождливая погода простоит до понедельника, начиная с выходных начнет холодать.

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