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Прокуратура подтвердила наличие наркотиков в крови Ефремова

19:07
  • среда
  • 10 июня 2020

Расследование дела тщательно контролируют

Московская прокуратура взяла расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова под личный контроль.

Ведомство уточнило, что актер совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а этом значит, что ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК России – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

В свою очередь прокурор Москвы Денис Попов поручил передать дело Ефремова из окружного УВД в ГУ МВД по Москве.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель скончался в больнице.

Накануне Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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