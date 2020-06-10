Прокуратура подтвердила наличие наркотиков в крови Ефремова

Расследование дела тщательно контролируют

Московская прокуратура взяла расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова под личный контроль.

Ведомство уточнило, что актер совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а этом значит, что ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК России – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

В свою очередь прокурор Москвы Денис Попов поручил передать дело Ефремова из окружного УВД в ГУ МВД по Москве.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель скончался в больнице.

Накануне Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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