Депутат Мосгордумы Герасимов рассказал о театральной жизни столицы в период самоизоляции

Он привел подробности жизни "Сатирикона" в предыдущие пару месяцев

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что происходило в театральной жизни столицы в период самоизоляции.

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, и столичным театрам, концертным организациям и циркам было разрешено возобновить репетиции творческих коллективов.

"Я попросил моего друга, Народного артиста России, руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина рассказать, как он и его коллектив провели период пандемии", - ответил на вопрос о жизни театров в период самоизоляции Евгений Герасимов.

Константин Райкин подробно рассказал о "жизни" "Сатирикона" в предыдущие пару месяцев. Театр начал карантин с премьеры, которая состоялась в необычном формате. 27 марта, в Международный день театра, в последний "докарантинный" день, впервые в истории "Сатирикона" спектакль "Дорогая Елена Сергеевна", который готовился к выпуску почти год, был сыгран в пустом зрительном зале в режиме прямого эфира. Виртуальные двери "Сатирикона" были бесплатно открыты для всех желающих. В трансляции постановку посмотрели почти 14 тысяч зрителей.

Онлайн был показан и спектакль-парадокс по малоизвестной пьесе Александра Островского "Шутники". Главного персонажа – чиновника Оброшенова – играет сам Константин Райкин.

"Власть денег очень велика, и Островский постоянно их сталкивает - любовь и деньги. Это вообще очень современное столкновение: духовного и материального, души и тела, достоинства и рабства, совести и корысти. Материальное так обнаглело и охамело, что претендует на всемирную власть над всем. Война эта в наше время обострилась, она идет не на жизнь, а на смерть", - рассказал Константин Райкин об этой работе.

4 апреля "Сатирикон" запустил еженедельную онлайн-рубрику "По дорогам войны", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где в большом материале в шести частях была представлена фронтовая летопись театра. Завершающая часть была опубликована 9 мая.

13 апреля был запущен еще один новый художественный проект на самоизоляции – "Московские окна", где артисты театра исполняли поэтические произведения, записав видео дома.

1 июня, к 100-летию поэта Давида Самойлова, в соцсетях и на сайте театра Константин Райкин представил новые, до сих пор не исполнявшиеся им стихотворения выдающегося поэта-фронтовика.

6 июня, в Пушкинский день, "Сатирикон" запустил стихотворный цикл из новой поэтической программы Константина Райкина. Народный артист России прочел несколько ранее не исполнявшихся им произведений Александра Сергеевича Пушкина.

С самого начала карантина и до сих пор, "Сатирикон" ведет онлайн-показы спектаклей из своего "золотого фонда". Трансляции можно увидеть на официальном сайте театра. "Мы не хотим терять контакт с нашей публикой и продолжим дарить зрителям всего мира уникальные эмоции и исключительные переживания, открыв на время самоизоляции архивы театра", - отметили представители театра.

"Сегодня театры приступили к репетициям. Надеюсь, что они скоро откроют свои двери для зрителей", - высказывает надежду Евгений Герасимов.

С 9 июня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.

К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

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