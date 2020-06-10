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"Голопузы": Эмин Агаларов в одних шортах и его маленькая дочь взорвали Сеть

20:12
  • среда
  • 10 июня 2020

Певец все свое свободное время посвящает малютке

После расставания с женой певец Эмин Агаларов стал чаще публиковать в социальных сетях фото и видео со своей 1,5 годовалой дочкой Афиной.

На этот раз артист умилил подписчиков очаровательным видео – папа и дочка резвятся жарким утром на природе.

"Красивое утро с моей красивой Афиной", - подписал видео Агаларов.

Видеоролик собрал сотни восторженных комментариев от подписчиков, особенно женского пола.

"Самый лучший папа!"- заметила janna83druntsova.

Я тоже бы так с Эмином по травке побегала!", - написала sevidova_pm.

"Маленькая принцесса Афина! Смотришь на Ваши сторис и деток сразу хочешь", - размечталась mrs_tata_.

"Голопузы!" – рассмеялась  titova24anastasia.

В мае стало известно, что Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова разводятся, не прожив в браке и двух лет. Они решили сохранить дружеские отношения ради их маленькой дочери.

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