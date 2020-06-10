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Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату

20:27
  • среда
  • 10 июня 2020

Неработающие - — обычную оплату за рабочий день

Россияне, которые будут работать в день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, получат повышенную оплату.

Об этом сообщила ТАСС глава комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко. Она объяснила, что порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса.

Те граждане, которые не будут работать 1 июля, сохранят свою заработную плату как за стандартный рабочий день, напомнила Святенко.

1 июля 2020 года будет выходным днем в России в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Этот выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.

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