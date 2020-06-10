В России могут отменить повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Пандемия сильно сказалась на доходах россиян

Российские власти рассматривают вариант с отказом от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля.

В нашей стране с 2013 года 1 июля проводится ежегодная индексация коммунальных тарифов для сдерживания инфляции. Но этом году правительство пока не планирует увеличивать тарифы.

На такое послабление Минстрой пошел из-за роста безработицы и снижения доходов на фоне эпидемии коронавируса.

Если это решение будет принято, то отрасли грозит серьезное недофинансирование. Сфера жилищно-коммунального хозяйства может недополучить более 300 миллиардов рублей.

"Это только по воде и теплу, я не говорю про энергоснабжение, газ, вывоз мусора", - уточнил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

Он добавил, что по итогам трех кризисных месяцев – март, апрель, май -объем выпадающих доходов в отрасли составил уже около 70-80 миллиардов рублей.

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