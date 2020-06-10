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Темп прироста заболеваемости COVID-19 в Москве упал в 4 раза

20:06
  • среда
  • 10 июня 2020

Как сообщили в Роспотребнадзоре, это произошло за 1,5 месяца

В Москве за полтора месяца удалось снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в четыре раза. Как сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора, этому способствовали ограничительные меры в столице.

"Вместе с тем в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих", - отмечают в ведомстве.

Несмотря на отмену многих ограничений, в Москве сохраняется режим повышенной готовности и выполнение противоэпидемических мероприятий. Ношение масок и перчаток по-прежнему являются обязательными. Эти требования относятся ко всем поездкам на общественном транспорте, такси, автомобилях каршеринга и метро.

Несоблюдение мер профилактики может привести к быстрому распространению нового вируса. Снятие ограничений стало возможным благодаря ответственному подходу граждан и бизнеса, заключили в Роспотребнадзоре.

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