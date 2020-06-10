Банда рокеров на автомобиле протаранила толпу людей в Мюнхене

Есть информация о пострадавших

В Мюнхене группа неизвестных сначала въехала на легковом автомобиле в толпу людей, а потом избила их. Преступникам удалось скрыться с места ЧП.

В местной полиции сообщили, что речь идет не о теракте, а "целенаправленной атаке". "Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметили в правоохранительных органах (цитата по ТАСС).

По данным Bild, в нападении участвовали шесть человек из числа членов рокерской группировки "Ангелы ада". Как минимум один из них использовал при атаке нож. СМИ пишут, что пострадали три человека. Официальных данных по пострадавшим пока нет.

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