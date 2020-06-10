Московские врачи спасли жизни десятков тысяч людей с коронавирусом

Вовремя принятые меры в столице позволили спасти многих больных с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принятые в столице меры и готовность медиков спасли тысячи пациентов с коронавирусом.

В больницах были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях, отметил Собянин. Каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.

"Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан", - сказал он.

По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день в Москве задействована только четвертая часть коечного фонда, развернутого ранее для больных коронавирусом. Он подчеркнул, что ежедневное выявление коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал Собянин.

По его словам, в столице распространение инфекции проходило довольно сглаженно. Он подчеркнул, что смертность в Москве меньше, чем во многих других городах мира.

В Москве за все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на две трети.

Как заявил журналистам главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, даже на пике пандемии коронавируса было достаточно мощностей для спасения пациентов.

По его словам, за все время пандемии, даже в самые тяжелое, пиковое время, были свободные койки, в том числе реанимационные. По мере увеличения потока пациентов разворачивались дополнительные коечные мощности. Грамотно организованная маршрутизация внутри больницы, сотрудники, четко выполняющие свои обязанности, департамент здравоохранения Москвы, служба скорой помощи – все работали единым фронтом и в едином ритме. С общей целью – помочь всем, кому эта помощь необходима. "Ни одному пациенту не было отказано в приеме", - сказал Валерий Вечорко.

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов также, в свою очередь, отметил, что скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения коронавируса работает в режиме повышенной готовности, даже в самые напряженные дни все нуждавшиеся в госпитализации пациенты получали необходимую помощь.

Он пояснил, что были разработаны специальные нормативные документы и алгоритмы для сотрудников скорой помощи.

"Были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки ОРВИ. Так, были разработаны специальные алгоритмы как для фельдшеров по приему вызова, так и для бригад, которые полностью были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Без внимания не остался ни один пациент: мы консультировали, уточняли состояние у лечащихся на дому, отвозили на КТ в КТ-центры, и, конечно, госпитализировали в случае медицинской необходимости. Пожалуй, отдельно хотелось бы отметить, что благодаря своевременному перепрофилированию больниц, открытию новых, включению федеральных и частных клиник в единую систему, у нас всегда была возможность госпитализировать пациента в случае медицинской необходимости", - сказал Николай Плавунов.

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