Депутат Мосгордумы Елена Николаева: реализацию программы реновации не остановят

С началом эпидемии обращений меньше не стало

Московские власти не собираются останавливать реализацию программы реновации из-за коронавируса.

По словам депутата Мосгордумы Елены Николаевой, все обязательства на этот год, которые взяли на себя власти, будут выполнены. Она отметила, что сейчас очень важно сохранить доверие к власти.

Из-за технических сбоев на сайте "Активный гражданин" граждане стали меньше доверять системе общественных обсуждений. Николаева считает, что это недопустимо, поскольку мнение каждого москвича по поводу реновации и ее реализации в каждом районе должно быть услышано.

Депутат предложила организовать службу поддержки по телефону, установить порядок и срока рассмотрения жалоб, а также предоставить горожанам возможность подавать письменные предложения.

Она отметила, что обращений жителей по программе реновации не стало меньше с началом эпидемии. В качестве примера, депутат привела только несколько просьб жителей района Кузьминки.

"Они (жители –прим. ред.) попросили сделать вместо поликлиники в их районе консультационно-диагностический центр, чтобы им не приходилось ездить на обследования в Марьино. Старшее поколение жителей района также просит подыскать место под размещение отделения Пенсионного фонда, а жители домов на бульваре Юных Ленинцев обязательно хотят сохранить действующий стадион", - отметила депутат.

Елена Николаева подчеркнула, что депутаты обязаны защитить права жителей в программе реновации. Это значит, что надо следить за качеством строительства, информировать и разъяснять этапы реализации программы, выявлять иногда возникающие правовые коллизии и исправлять их. При этом она подчеркнула, что ни о каком принудительном вовлечении новых домов в реновацию не может быть и речи.

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