"Не нужно хватать и не пущать": Путин рассказал, как удержать IT-специалистов

Для них нужно создавать привлекательные условия

Развитие информационных технологий и связи стало темой большого совещания, которое в формате онлайн провел Владимир Путин. IT-отрасль, по словам президента, во многом определяет возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, развитие городов и территорий. Но особую важность эта сфера приобрела в условиях пандемии, когда предприятия были вынуждены массово перевести сотрудников на удаленную работу. Именно поэтому поддержка индустрии телекоммуникаций - вопрос критической важности.

Сама жизнь показала, насколько важен переход на "цифру", говорит Владимир Путин. В условиях пандемии цифровые технологии оказались особенно востребованы. Взять хотя бы этот ставший уже привычным формат видеоконференции. Или инструменты, позволившие быстро оказать поддержку семьям и бизнесу. Нужно и дальше работать в этом направлении, считает президент. Брать пример с лидеров отрасли. И, конечно, создавать условия для развития IT в России.

"Многие ключевые решения для развития отрасли информационных технологий и связи у нас уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Целый ряд конкретных поручений был обозначен и в послании Федеральному Собранию в январе этого года. Все они должны быть реализованы. Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны – естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом", - говорит Владимир Путин.

Представители отрасли обращают внимание главы государства на то, что в условиях кризиса многие специалисты присматриваются к предложениям из-за рубежа. А им, для того чтобы сменить место работы, совершенно не требуется куда-то переезжать. Что упрощает процесс.

"Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой мобильностью сотрудников, причём глобальной. Но это не значит, что нужно, как в прежние времена, "хватать и не пущать". Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, у нас, в России, формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи", - уверен президент.

Чтобы не происходило этой так называемой "утечки мозгов", людей следует обеспечивать интересной работой и высокой зарплатой в России. Отечественные компании с такой задачей могут справиться, но особенно сейчас, в условиях кризиса, им необходима поддержка государства. Налоговые льготы на социальные выплаты и корректировка нормативно-правовой базы.

"Мы создаем, а потом внедряем в России и других странах технологии, которых раньше не было. Регулировать их старыми методами нельзя в принципе. Нужно обязательно создавать новое регулирование, отвечающее требованиям новых рынков, которых пока еще нет. Группа законов по цифровым активам, напрямую запрещая разработку и сдерживая внедрение этих технологий в России, конечно, никак не способствует нашей конкуренции на мировом рынке. Это очень похоже на то, что было с генетикой, с кибернетикой", - говорит президент компании "РУССОФТ" Валентин Макаров.

Далеко не всем компаниям удалось преодолеть нынешний кризис без потерь. С одной стороны, сервисы по доставке еды или онлайн-кинотеатры выросли. С другой, серьезные потери несут предприятия, нацеленные на разработку цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса. На это обращает внимание Владимир Путин.

"В 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%. Это говорит о том, что мы должны заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов, либо заказов наших крупных компаний с госучастием. Вот что очень важно", - заявил президент.

"Если у нас в 2015 году было принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, то для госкомпаний у нас пока у нас таких решений нет. В 2018 году вы дали необходимые поручения. Директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны у нас практически по всем госкомпаниям и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов рублей", - сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

По итогам совещания президент распорядился подготовить комплекс мер, включая налоговый манёвр, который бы стимулировал развитие отрасли. Кроме того, предложил быстрее принять закон о так называемых "правовых песочницах" - он должен упростить регулирование в сфере новых технологий. В целом, как отметил Владимир Путин, представители IT-бизнеса и правительство мыслят в одном направлении. Есть согласие в том, что и как нужно делать. Осталось только сделать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"