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Путин одобрил выдвижение главы Ленобласти на третий срок

22:09
  • среда
  • 10 июня 2020

При этом президент указал Александру Дрозденко на проблемы в регионе

В среду в режиме видеоконференции Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе и мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам губернатора, сейчас в области отмечается устойчивая тенденция - количество выздоровевших значительно превышает число  заболевших граждан. И в целом эпидемиологическая обстановка находится под контролем местных властей. Дрозденко также информировал главу государства о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Владимир Путин отметил, что регион в целом развивается успешно, а показатели экономического роста выше, чем в среднем по стране. При этом он указал на ряд проблем, требующих решения. Это, в частности, аварийное жилье и изношенность очистных сооружений в малых населенных пунктах. Президент поддержал намерение губернатора вновь баллотироваться на пост главы региона.

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