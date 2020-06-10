Свое мнение смогут высказать жители труднодоступных территорий и моряки дальнего плавания

В России началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Своё мнение первыми получили возможность высказать жители труднодоступных территорий и моряки дальнего плавания. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, будет сделано всё необходимое, чтобы волеизъявление жителей страны прошло максимально чисто и достоверно. Россиянам подробно объяснят суть голосования и расскажут про каждую поправку в Конституцию волонтёры, которые уже прошли обучение.

- Нами подготовлены вот такие вот открытки по каждой из поправок. На обратной стороне каждой описана непосредственно сама поправка, и на что она направлена.

Пока это только репетиция того, как гражданам будут рассказывать о голосовании. На ней присутствовала глава ЦИК Элла Памфилова. Уже с 15 июня по всей стране откроют более 3 тысяч информационных стендов. Более 114 тысяч волонтеров прошли обучение, чтобы не просто раздавать информационные бюллетени и открытки, но и грамотно разъяснить россиянам суть предстоящего волеизъявления и каждого поправки. Помимо этого, добровольные помощники будут измерять температуру на входах на участки, обеспечивать доступ на них для маломобильных граждан. Глава Центризбиркома предложила волонтерам расширить сферу своей деятельности - поработать наблюдателями.

"Для нас это очень важно, поскольку мы хотим, чтобы оно прошло максимально чисто, достоверно, чтобы у людей было максимальное доверие", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

То есть принципы те же, что и на любых других выборах - честность и прозрачность. Сегодня в стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию для моряков дальнего плавания и жителей труднодоступных территорий. Для волеизъявления россиян отпечатают свыше 100 миллионов бюллетеней, откроют более 96 тысяч участков, в том числе и за границей - в 144 странах мира. Два региона - Москва и Нижегородская область - получили от ЦИК разрешение предложить гражданам такую возможность как дистанционное онлайн-голосование. Оно стартует 25 июня. Глава Центризбиркома жестко предупредила: никакого принуждения к тому или иному способу отдать свой голос.

"Если будут поступать заявления, что кто-то где-то кого-то заставляет регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем. Полная свобода выбора, как голосовать, должна быть у человека. Это его право - хочет обычно, там, где он считает удобным, а не там, где его начальник пытается приписать. Очень жестко будем за этим следить", - сказала Памфилова.

Видеонаблюдение будет везде, о тотальном круглосуточном в течение всех семи дней регионы заявляют один за другим. Одной из первых о введении непрерывного видеоконтроля объявила Москва.

"Всем, кто заранее пытается дискредитировать общероссийское голосование, что все будет плохо: приходите, записывайтесь в общественные наблюдатели, мы вас ждем! Еще в феврале я обратилась устно и письменно ко всем партиям нашим ныне живущим и здравствующим с просьбой направлять своих наблюдателей в Общественную палату. Общественная палата клянется, что она не будет никого фильтровать", - заверила председатель ЦИК.

По словам Эллы Памфиловой, никакой фильтрации СМИ также не будет. И аккредитуют не меньше, чем на президентских выборах. Уже одобрены заявки более 3 тысяч журналистов. В ходе голосования по Конституции их работа ничем не будет отличаться от освещения любого другого волеизъявления.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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