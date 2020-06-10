Сбыт наркотиков и проверка на вменяемость: последние новости о Ефремове

Актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии

Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает "ТВ Центр".

Накануне актер был отправлен под домашний арест. В течение двух месяцев он ни с кем не сможет общаться, кроме ближайших родственников, адвокатов и полиции. Ему также запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Контролировать соблюдение актером правил домашнего ареста будут с помощью электронного браслета.

ДТП произошло вечером в понедельник на Смоленской площади. Ефремов на своем джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автофургоном, водитель которого - 57-летний Сергей Захаров - получил серьезные травмы и позже умер в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови также нашли следы наркотиков. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Прокурор Москвы взял расследование дела актера на личный контроль.

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве. Обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москва Людмила Нефедова.

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