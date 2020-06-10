За онлайн-голосованием будущее, уверены столичные депутаты

Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в столичные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Впервые эксперимент с такой формой голосования прошел в Москве 8 сентября прошлого года на выборах в МГД. Тогда "электронная явка" превысила 90%, напомнила глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Очевидно, что электронное голосование становится важным элементом избирательного процесса. Оно значительно расширяет возможности граждан к участию в выборах, решает многие проблемы, связанные с невозможностью их личного присутствия", - сказала депутат.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до начала голосования. Онлайн-голосование будет проходить одновременно с традиционным голосованием на участках.

Электронное голосование будет применено на голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи смогут выбрать удобный для них способ голосования: онлайн, на избирательном участке или на дому.

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