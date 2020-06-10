ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании

21:26
  • среда
  • 10 июня 2020

За онлайн-голосованием будущее, уверены столичные депутаты

Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в столичные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Впервые эксперимент с такой формой голосования прошел в Москве 8 сентября прошлого года на выборах в МГД. Тогда "электронная явка" превысила 90%, напомнила глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Очевидно, что электронное голосование становится важным элементом избирательного процесса. Оно значительно расширяет возможности граждан к участию в выборах, решает многие проблемы, связанные с невозможностью их личного присутствия", - сказала депутат.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до начала голосования. Онлайн-голосование будет проходить одновременно с традиционным голосованием на участках.

Электронное голосование будет применено на голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи смогут выбрать удобный для них способ голосования: онлайн, на избирательном участке или на дому.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Женщина за ноутбуком
Женщина за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.