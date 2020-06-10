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"Никакой помощи, ноль": семья погибшего в ДТП с Ефремовым удивила адвоката

22:09
  • среда
  • 10 июня 2020

Представители актера даже не извинились за смертельное ДТП

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, отказалась от материальной помощи от представителей артиста.
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"Это то, что меня подкупило. Они не хотят. Никакой помощи, ноль", - заявил Business FM адвокат семьи Александр Добровинский. Он отметил, что будет защищать интересы родственников погибшего бесплатно и намерен подать иск о возмещении вреда.

Как отмечает РИА Новости, представители Ефремова даже не попросили прощения за трагический инцидент.

Добровинский планирует официально вступить в дело на следующей неделе. Кто будет признан потерпевшей стороной - жена, брат или дети погибшего – пока неизвестно.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся автофургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

Захарова похоронят в четверг в родном селе Кузьминское в Рязанской области. Отпевать будут в соседнем селе Константиново. Завтра утром тело погибшего вывезут из Москвы.  

Накануне Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до 12 лет тюрьмы по делу о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Также полиция выяснила, что в момент аварии Ефремов был под наркотиками. По факту сбыта актеру запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

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ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
ДТП с участием актера Ефремова в Москве
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