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Возбуждено дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

21:52
  • среда
  • 10 июня 2020

Кто дал запрещенные вещества актеру, пока неизвестно

Полиция возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков после смертельного ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.
Прокуратура подтвердила наличие наркотиков в крови Ефремова

В момент аварии актер был не только пьян, но и находился под действием наркотиков. По результатам экспертизы, в его крови нашли следы запрещенных веществ, в том числе кокаина.

"В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта наркотиков неустановленными лицами водителю иномарки", - заявили ТАСС в полиции.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Действующая редакция УК не разделяет алкогольное и наркотическое опьянение. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. 

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