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Путин "придумал" новое министерство

22:24
  • среда
  • 10 июня 2020

И сослался на его данные

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал новое ведомство.

Глава государства объединил названия двух ведомств – Минэкономразвития и Минкомсвязи. В результате получилось Минэкономсвязи. На оговорку обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.

"По оценке Минэкономсвязи в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов", - заявил Путин.

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