Путин "придумал" новое министерство

И сослался на его данные

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал новое ведомство.

Глава государства объединил названия двух ведомств – Минэкономразвития и Минкомсвязи. В результате получилось Минэкономсвязи. На оговорку обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости.

"По оценке Минэкономсвязи в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов", - заявил Путин.

"По оценке минэкономсвязи..." Путин за секунду придумал новое ведомство pic.twitter.com/oGbIF6Orqe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 10, 2020

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