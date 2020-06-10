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"Это нечто!" Маск и Рогозин продолжают общаться в Twitter

23:05
  • среда
  • 10 июня 2020

И обмениваться колкостями

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о запуске американского корабля Crew Dragon.
В корабле Илона Макса нашли российские детали

Два дня назад Рогозин опубликовал в издании Forbes статью "Это их война, а не наша", в которой обвинил США в том, что от них исходят только насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на "Союзах". Версию статьи на английском привел в Twitter журналист Эрик Бергер.

"Это нечто!" - прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера.

Ранее Маск написал в Twitter на русском языке, что рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с Рогозиным. 

Компания SpaceX 30 мая запустила к МКС ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Это первый случай в истории освоения космоса, когда астронавтов на борт станции доставила частная компания.

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
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