"Это нечто!" Маск и Рогозин продолжают общаться в Twitter

И обмениваться колкостями

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о запуске американского корабля Crew Dragon.

Два дня назад Рогозин опубликовал в издании Forbes статью "Это их война, а не наша", в которой обвинил США в том, что от них исходят только насмешки вместо благодарности за доставку американских астронавтов на МКС на "Союзах". Версию статьи на английском привел в Twitter журналист Эрик Бергер.

"Это нечто!" - прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера.

Ранее Маск написал в Twitter на русском языке, что рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество с Рогозиным.

Компания SpaceX 30 мая запустила к МКС ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Это первый случай в истории освоения космоса, когда астронавтов на борт станции доставила частная компания.

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