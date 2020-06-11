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"Это генеральная репетиция свержения Трампа": политолог о протестах в США

08:31
  • четверг
  • 11 июня 2020

Растущие протестные настроения на Западе подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Какую цель преследуют участники выступлений в Соединенных Штатах и Европе? Зачем сносят памятники? И к чему в итоге приведет эта ситуация?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Это генеральная репетиция свержения Трампа. Как Меркель – зачем она привела более миллиона беженцев в нарушение всех законов. Средний класс нищает, нужно его отвлечь от своих проблем, заменить вопросы благосостояния вопросами безопасности. Здесь тоже самое", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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