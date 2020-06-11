В трех российских регионах проверят популяционный иммунитет к COVID-19

Для чего необходимо исследование?

В Роспотребнадзоре сообщили, в каких регионах России будет изучен популяционный иммунитет к COVID-19. Это Санкт-Петербург, Хабаровский край, а также Тюмень.

Полученные данные будут необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в стране, а также для "выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике" коронавируса, отметили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что переходный период между этапами снятия введенных из-за коронавируса ограничений должен составлять не менее двух недель. Уже более 40 регионов перешли к первому этапу снятия режима ограничительных мер.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эпидемия COVID-19 в России идёт на спад, однако отказываться от мер безопасности рано. Он привел Москву в качестве успешного примера вовремя принятых профилактических мер.

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