ВОЗ нашла объяснение низкой смерности от COVID-19 в России

Хотя до конца понять природу феномена в организации не могут

Низкий уровень смертности от коронавируса в России может объясняться большим охватом населения тестированием на COVID-19. Когда проверяются много людей, можно наблюдать относительно малое число летальных исходов, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

В то же время, до конца объяснить природу российского феномена в организации не могут. Статистику смертности по коронавирусу в России Райан назвал "необычной" и "сложной для понимания".

"Важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — сказал он.

Предположения о занижении Москвой числа смертельных исходов во время эпидемии коронавируса ранее высказывались в США. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN опроверг эти сообщения. Представитель Кремля пояснил журналистам: все дело в том, что в России более эффективная система здравоохранения.

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