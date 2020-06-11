ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вирусолог оценил вероятность второй волны "ослабевшего" коронавируса

08:32
  • четверг
  • 11 июня 2020

Острота заболевания снижается

Проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил об ослаблении коронавируса. По его словам, второй волны эпидемии, которую некоторые эксперты предсказывают этой осенью, может не случиться. 
В Нидерландах умертвят тысячи коронавирусных норок

Итальянские врачи еще в мае заметили, что острота заболевания COVID-19 начала снижаться. "При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких", - цитирует Массимо Клементи РИА Новости

Клементи и его коллеги сравнили 100 пациентов, которых госпитализировали в первой половине мая, и 100 больных, которые попали в больницу во второй половине месяца. Судя по ним, вирусная нагрузка в начале мая была в десятки раз выше, чем в конце мая. Под вирусной нагрузкой понимается мера тяжести вирусной инфекции, которая зависит от количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости. 

Эти данные, по словам Массимо Клементи, подтверждают версию об ослаблении коронавирусной инфекции. "Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным (болезнетворным), то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет", - сказал ученый, оценивая вероятность второй волны пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.