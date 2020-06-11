Вирусолог оценил вероятность второй волны "ослабевшего" коронавируса

Острота заболевания снижается

Проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи заявил об ослаблении коронавируса. По его словам, второй волны эпидемии, которую некоторые эксперты предсказывают этой осенью, может не случиться.

Итальянские врачи еще в мае заметили, что острота заболевания COVID-19 начала снижаться. "При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких", - цитирует Массимо Клементи РИА Новости.

Клементи и его коллеги сравнили 100 пациентов, которых госпитализировали в первой половине мая, и 100 больных, которые попали в больницу во второй половине месяца. Судя по ним, вирусная нагрузка в начале мая была в десятки раз выше, чем в конце мая. Под вирусной нагрузкой понимается мера тяжести вирусной инфекции, которая зависит от количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости.

Эти данные, по словам Массимо Клементи, подтверждают версию об ослаблении коронавирусной инфекции. "Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным (болезнетворным), то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет", - сказал ученый, оценивая вероятность второй волны пандемии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"