Нарколог объяснил алкоголизм Ефремова тонкой душевной организацией

Лечение актера займет месяц

Лечение Михаила Ефремова от предполагаемого алкоголизма может занять месяц. Такое мнение высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. После медикаментозного лечения начнется реабилитация. Она может продлиться всю жизнь.

Брюн оговорился, что не может утверждать наличие у Михаила Ефремова алкогольной зависимости, поскольку специальных исследований не проводилось. Тем не менее, по ряду признаков болезнь диагностировать у актера можно.

Актер ранее мог проходить лечение в частной клинике, допустил специалист. Однако такое лечение часто дает лишь временное улучшение, но потом человек снова припадает к бутылке. Но иногда катастрофические события отрезвляют людей, и они отказываются от алкоголя. Брюн надеется, что это случится и с Ефремовым.

Он уверен, что на такие трагические случаи должно реагировать и общество. Страдающих алкоголизмом звезд много, с помощью спиртного часто заглушают проблемы из-за амбиций, которые не совпадают с реальностью.

"Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию. Нужно понимать психологию артиста в широком смысле этого слова. Они всегда живут на грани возможного. Они так устроены - они хрупкие, тонкие. Михаил Ефремов не единственный из артистов, кто прошел такой тяжелый трагический путь", - сказал Евгений Брюн в интервью РИА Новости.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера вылетел на полосу встречного движения и врезался в автофургон. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Пострадавший водитель скончался в больнице.

В отношении актера возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. В крови Ефремова нашли следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Суд поместил его под домашний арест.

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