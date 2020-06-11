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Группировку по ликвидации последствий аварии в Норильске усилили вертолетом

08:38
  • четверг
  • 11 июня 2020

Обработано сорбентом 50 тысяч квадратных метров территории

Еще один вертолет МИ-8 МЧС России прибыл в Норильск. Машина усилит группировку спасателей, которая ликвидирует последствия разлива топлива на ТЭЦ-3.
Спасатели вывезли 30 тысяч тонн загрязненного грунта с места аварии в Норильске

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте аварии обработано сорбентом 49,6 тысячи квадратных метров загрязненного грунта, 9 тысяч из них – только за последние сутки. Спасатели собрали более 12,5 тысячи кубометров водонефтяной смеси.

"К ликвидации последствий ЧС в Норильске привлечен дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России… Привлечены 687 человек и 264 единиц техники. Авиационная группировка составляет 11 воздушных судов, в том числе от МЧС России - 3 воздушных судна", - сообщили в пресс-службе.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла 29 мая. Просел бетонный фундамент резервуара с дизтопливом, хранилище разрушилось. Более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов разлились на площади в 180 тысяч квадратных метров и попали в реки. На территории Красноярского края был объявлен режим ЧС федерального значения.

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