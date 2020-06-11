"Малышка с волосиками": Рапунцель из "Дома-2" рассказала о своих "волшебных" родах

Ее супруг сам перерезал пуповину

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко стали родителями во второй раз. Звезда "Дома-2" родила дочку в роддоме ЦКБ управления делами Президента России.

"Волшебные роды, как я мечтала и хотела. Рожала сама, всю ночь не спала, волновалась. Но я быстро родила, за три часа", - рассказала Рапунцель dom2life.ru.

Дмитренко поддерживал возлюбленную. Он помогал ей выполнять упражнения на фитболе, разминал жене спину, а потом сам перерезал пуповину. Все происходящее они снимали на видео, которое публиковали в соцсети.

По словам Рапунцель, новорожденная похожа на них с мужем и на их первую дочку Василису. "Родилась малышка с волосиками. У Василиски чубчик был, а тут прямо много", - поделилась звезда "Дома-2".

Отметим, что отношения Рапунцель и Дмитренко далеки от идеала. Жена часто подозревает мужа в неверности, а тот отчаянно отстаивает свое право быть главой семьи. Их ссоры порой доходят до рукоприкладства. Несмотря на это, супруги считают себя счастливой парой. Просто у каждой пары своя любовь, говорит Дмитренко.

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