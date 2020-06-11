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Число жертв коронавируса в мире превысило 416 тысяч

09:16
  • четверг
  • 11 июня 2020

За сутки скончались почти 5 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире продолжает расти. За минувшие сутки от связанных с COVID-19 заболеваний скончались 4 924 пациента. Всего за время с начала пандемии умер 416 201 человек.
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По данным американского университета Хопкинса на 8 часов утра по московскому времени, суточный рост числа зараженных составил 121 628 человек. За все время в мире выявлено 7 360 239 случаев COVID-19.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 464 000, при 112 024 скончавшихся. В Бразилии выявлено 772 416 зараженных коронавирусом, в Великобритании - 291 588. Жертвами COVID-19 в этих странах стали 39 тысяч и 41 тысяча человек соответственно.

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