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Потерявший жену Норкин рассказал о возвращении на телевидение

09:02
  • четверг
  • 11 июня 2020

15 июня журналист вернется на работу

Журналист Андрей Норкин, в начале июня потерявший супругу Юлию, рассказал, когда вернется на работу. Он ведет программу "Место встречи" на телеканале НТВ. Сейчас там временно работает Иван Трушкин.

"Я выйду на работу 15 числа", - приводит слова Норкина издание "СтарХит".

Напомним, 5 июня журналист сообщил о смерти своей жены теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причины смерти не раскрывались. У нее остались четверо детей.

6 июня Юлию Норкину похоронили в Московской области.

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