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Неудачная попытка американцев подрезать российский патруль в Сирии попала на видео

09:39
  • четверг
  • 11 июня 2020

Бронемашина США пыталась подрезать колонну ВС, но заглохла

Бронемашина американской армии попыталась блокировать путь российскому патрулю в Сирии. Попытка оказалась неудачной – броневик заглох.

На кадрах с места события, которые появились в Сети, видно, как американская бронемашина съезжает на обочину, пытаясь обогнать российскую колонну, но натыкается на какое-то препятствие. После этого из-под капота начинает валить пар. Некоторое время машина буксовала, но затем встала замертво.

Российская колонна после фиаско американцев спокойно продолжила движение. Видео публикует ТВЦ.RU.

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