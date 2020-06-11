Сына Плющенко и Рудковской позвали на кинопробы

Его могут показать в "Ералаше"

Семилетний Александр, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, примет участие в съемках "Ералаша".

Рудковская сообщила, что Борис Грачевский пригласил ее ребенка на пробы. "Будем надеяться, что у него получится, а актерский опыт пригодится в новой соревновательной программе", - написала продюсер.

Супруга Плющенко опубликовала видео, на котором они с сыном разыгрывают диалог Максима Галкина с юной участницей его шоу.

Отметим, что у Александра, которого в семье называют Гном Гномычем, уже есть довольно богатый актерский опыт. Они с родителями почти каждый день выкладывают в Instagram забавные видео. Правда, будущая звезда фигурного катания не всегда снимается с удовольствием. "Как же вы меня достали со своими съемками!" - объявил он недавно.

- Откуда у вас только такие суперские идеи берутся? Вы супер! - пишут Рудковской в соцсети.

- Домашняя самодеятельность. Молодцы! Развлекаетесь.

- Удачи Сашеньке! У него все получится! Он талантливый ребенок!

- Санек у вас вообще красава! Особо когда ругается.

- У Гномыча все получится. Главное - старание и собственное желание! Мы, люди, легко обучаемые! Ждем на экранах Сашеньку!

Видео: Гном Гномыч устал от съемок

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