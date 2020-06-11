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Крым связали поездами с Екатеринбургом и Кисловодском

11:39
  • четверг
  • 11 июня 2020

Спрос на билеты высокий

Россия готовится к открытию туристического сезона. С 11 июня стартуют продажи билетов на поезда в Крым по новым направлениям, передает "ТВ Центр".

Теперь на полуостров можно будет попасть из Екатеринбурга и Кисловодска. Первый состав из столицы Урала отправится 30 июня. Поезда свяжут и Петербург с Евпаторией - поехать к морю можно будет уже 1 июля, как раз в этот день на полуострове полноценно откроется курортный сезон.

Спрос на билеты резко вырос, сообщили в Минтрансе. Впервые этим летом запускаются чартерные авиарейсы в Калининград, Хакасию, полетят самолеты на Байкал и в Алтайский край - в регионе уже сняли ограничения на работу уличных кафе и санаториев.

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