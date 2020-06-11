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В Приморье гостиницы готовятся к открытию туристического сезона

11:42
  • четверг
  • 11 июня 2020

Многие базы отдыха уже готовы принять отдыхающих

В Ростуризме прорабатывают запуск доступных туров на Дальний Восток.

"Шахматный" порядок расселения гостей сотрудники этой пятизвездочной гостиницы решили ввести по своему желанию. Такого требования нет в списке обязательных. Но сейчас руководители принимают все возможные меры, чтобы туристы чувствовали себя в безопасности, передает "ТВ Центр".

При заселении гости проходят обязательную термометрию, обработку антисептиком. Такую же процедуру проводят и для сотрудников. А перед официальным открытием у всего персонала должна быть справка с отрицательным анализом на ковид.

Маски и перчатки у персонала даже не обсуждаются - это обязательное условие. Так же, как и более частая смена постельного белья в номерах. В тележке не одно, а сразу несколько дезинфицирующих средств. В каждой бутылочке жидкость для определенной поверхности. Тщательную уборку теперь необходимо проводить каждые два часа.

Гостиницы, так же, как и все остальные организации туристической отрасли Приморья, только готовятся к возобновлению работы. И пока не для всех разработаны окончательные рекомендации. Например, десятки баз отдыха по всему краю, что называется, "на низком старте". В любой момент готовы принять отдыхающих. И если с санитарными нормами все ясно, то вот требования к гостям пока не определены.

Календарный туристический сезон в Приморье уже начался. Жаркая погода манит людей на морское побережье. В обычное время, с июня, в край едут иностранцы, в основном из азиатских стран, россияне активно бронируют места на летний отдых.

Туристическим фирмам в новых условиях приходится перестраивать свою работу именно на внутреннего потребителя. В Приморском крае есть что посмотреть. Дикие песчаные бухты, заповедники, экстремальный или пляжный отдых. И конечно, огромное разнообразие морских деликатесов.

Заработать в полную силу туристическая отрасль сможет после стабилизации эпидемиологической ситуации в крае. Пока же режим повышенной готовности действует до 15 июня.

Ольга Скрипникова Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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