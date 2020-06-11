В России коронавирусом заразились более 500 тысяч человек

Между тем число выздоровевших растет

Последние данные оперативного штаба о распространении коронавирусной инфекции в России. За сутки в 84-х регионах зафиксировано 8 тысяч 779 новых случаев заболевания Ковид-19. 37 процентов из них были бессимптомными. Умерли 174 человека. За всё время скончались 6 тысяч 532 пациента, передает "ТВ Центр".

Всего инфекция подтвердилась у 502436 человек. За весь период было проведено более 13 миллионов 800 тысяч тестов на выявление коронавируса, свыше 300 тысяч исследований за день.

Количество выздоровевших продолжает расти. Этот показатель составляет больше половины от всех заболевших. За весь период из больниц выписаны 261 тысяча 150 пациентов. За сутки вылечились 8 тысяч 367 человек.

В Москве Ковид-19 подтверждён у 1436 человек. Всего выявлена 201221 заболевших. За день скончались 53 пациента.

В столице уже в 11-й раз число выздоровевших превышает число заболевших. За сутки из больниц выписаны 2236 пациентов. Всего же полностью вылечились 115 тысяч 769 человек.

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