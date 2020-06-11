Трамп сообщил о захвате Сиэтла "внутренними террористами"

Мэр Сиэтла жестко ответила на критику президента США

Ввести самые жёсткие санкции в отношении нашей страны предложили в Палате представителей США. Члены Республиканской партии называют Москву "врагом номер один". Причём, в качестве главной вины указывают факт "укрепления роли России в качестве глобальной державы с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США". Однако, по мнению многих американцев, гораздо важней разобраться с внутренними проблемами. Всё внимание приковано сейчас к Сиэтлу - по словам президента Трампа, город захватили "внутренние террористы".

Конструктивного разговора не получается. Твори, что хочешь, бей всех, кто не нравится. Таков принцип радикалов, захвативших Сиэтл. Центр города они объявили "автономной зоной" и заняли здание администрации города. Теперь протестующие требуют расформировать городскую полицию и уволить мэра. Президент Трамп в бешенстве.

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы. Закон и порядок!" – сказал он.

И еще раз повторяет отдельным твитом: закон и порядок. Трамп требует немедленно вернуть город, однако власти делают вид, что ничего не происходит. Губернатор штата Вашингтон заявил, что не знает о существовании анклава в Сиэтле и посоветовал президенту, если он так боится, снова спрятаться в бункере. Но Трамп бравирует. От Белого дома убирают заграждения. А его хозяин намерен снова отправиться в предвыборное турне.

Трамп крайне недоволен тем, что губернатор-демократ Рой Купер до сих пор не разрешил провести в штате съезд демократической партии. Официальное объяснение - эпидемия коронавируса. Но в Белом доме убеждены - на первом месте политика. Демократы продолжают в преддверии выборов заигрывать с афроамериканцами. Так, несколько дней назад именно в Северной Каролине полицейские мыли им ноги. И это, похоже, только начало. В Конгрессе США сенаторы-демократы почти полчаса внимают требованиям брата погибшего Джорджа Флойда.

"Привлекайте их к ответственности, когда они делают что-то не так. Научите их, что значит обращаться с людьми с сочувствием и уважением. Донесите до них, что сила, особенно смертельная, должна использоваться только в исключительных случаях, когда чья-то жизнь в опасности", - сказал Филонис Флойд.

Потом конгрессмены стоят на коленях 8 минут 46 секунд - именно столько душил Флойда полицейский. Под занавес спикер Нэнси Пелоси требует немедленно убрать из Капитолия 11 статуй конфедератов, которые, по ее мнению, "восхваляют расовую нетерпимость", поскольку они - представители рабовладельческого юга. В преддверии выборов демократы продолжают разыгрывать карту расизма.

"По сути сейчас идет битва за душу этой нации. И это не преувеличение. Мы знаем, что в стране существует институциональный расизм. Он начался не с Дональдом Трампом и не с ним закончится. Но сейчас у нас есть огромная возможность многое изменить после того, что произошло. Это был идеальный шторм", - отметил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Демократы словно рады всему происходящему. До выборов менее полугода и для накрутки рейтингов, кажется, хороши любые средства. Вот только удастся ли новой администрации в случае победы справиться с беспорядками. А главное, с кем они это будут делать. По последним данным, вслед за Сиэтлом радикалы заняли мэрию в Хартфорте, штат Коннектикут. По сути деморализована полиция и в Портленде, штат Орегон. Обстановку там также контролируют некие "народные дружины".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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