В деле Михаила Ефремова появились новые подробности

Артист посещал перед ДТП паб

Прокуратура подтвердила - в момент смертельного ДТП Михаил Ефремов был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Таким образом, в расследовании появилась ещё одна уголовная статья, связанная со сбытом запрещённых веществ. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время актёра ждёт новый допрос.

Кроме того, следователи навестили и заведение, в котором отдыхал Ефремов непосредственно перед аварией. Хотя паб не должен был работать из-за ограничительных мер. Результаты этой проверки пока не раскрываются.

Напомним, ДТП по вине артиста произошло 8 июня в центре Москвы, пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

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