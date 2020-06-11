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В деле Михаила Ефремова появились новые подробности

12:03
  • четверг
  • 11 июня 2020

Артист посещал перед ДТП паб

Прокуратура подтвердила - в момент смертельного ДТП Михаил Ефремов был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
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Таким образом, в расследовании появилась ещё одна уголовная статья, связанная со сбытом запрещённых веществ. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время актёра ждёт новый допрос.

Кроме того, следователи навестили и заведение, в котором отдыхал Ефремов непосредственно перед аварией. Хотя паб не должен был работать из-за ограничительных мер. Результаты этой проверки пока не раскрываются.

Напомним, ДТП по вине артиста произошло 8 июня в центре Москвы, пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

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