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МЧС предупредило москвичей о новых грозах

12:14
  • четверг
  • 11 июня 2020

Накануне в столице выпало больше половины месячной нормы осадков

Мощный шторм обрушился на Центральную Россию. Последствия урагана устраняют коммунальные службы в Псковской области, передает "ТВ Центр".

Там ветер валил деревья и рвал линии электропередачи. Без света остались, по меньшей мере, 25 населённых пунктов. Для восстановительных работ привлечены более 60 ремонтных бригад.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье. В результате ливня оказались затоплены улицы и участки в Истринском районе. Вода стояла и на дорогах под Наро-Фоминском.

В Москве порывы ветра достигали 23 метров в секунду. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, погода в столичном регионе будет меняться. В четверг воздух прогреется до 32 градусов, но уже к вечеру - резкое похолодание - до 17. В МЧС предупреждают о новых грозах с дождём и градом.

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