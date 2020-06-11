В Черном море обезвредили боеприпасы времен ВОВ

Саперы взорвали два снаряда

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обезвредили в акватории Чёрного моря в Крыму. Спецоперацию проводили сотрудники МЧС на юго-востоке полуострова, буквально в 100 метрах от берега.

Про опасную находку спасателям сообщили местные дайверы. Первоначально в ходе обследования территории водолазы обнаружили фугасную авиационную бомбу весом в 100 килограммов. При повторном погружении была найдена вторая - весом уже целых полтонны. Приняв все необходимые меры безопасности, сапёры успешно ликвидировали оба снаряда, взорвав их на месте.

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