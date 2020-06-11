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В Черном море обезвредили боеприпасы времен ВОВ

12:26
  • четверг
  • 11 июня 2020

Саперы взорвали два снаряда

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обезвредили в акватории Чёрного моря в Крыму. Спецоперацию проводили сотрудники МЧС  на юго-востоке полуострова, буквально в 100 метрах от берега. 

Про опасную находку спасателям сообщили местные дайверы. Первоначально в ходе обследования территории водолазы обнаружили фугасную авиационную бомбу весом в 100 килограммов. При повторном погружении была найдена вторая - весом уже целых полтонны. Приняв все необходимые меры безопасности, сапёры успешно ликвидировали оба снаряда, взорвав их на месте.

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Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
Операция по обезвреживанию предметов времён ВОВ
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