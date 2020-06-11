Как интересно и насыщенно провести длинные выходные

На что обратить внимание?

Праздник свободы, независимости и национального единства – 12 июня страна отмечает День России. Традиционно предусмотрена яркая программа. В Москве встречать посетителей готовы в столичных парках. Ждут своих зрителей и театры. Но пока ещё в онлайн режиме. А для киноманов канал "ТВ Центр" покажет серию захватывающих детективов.

Ко Дню России Москва подготовилась основательно. Парк Горького в пятницу запустит челлендж "Время открытий". Это реальный шанс удивить мир своими достижениями и рекордами.

Московская консерватория по случаю праздника запускает грандиозный онлайн-фестиваль. Концерты, спектакли, будет даже эксклюзивный проект - "Чайковский из дома".

"Пока у нас нет возможности встретиться и провести очные концерты. Но уверен, что взгляд в будущее должен быть. И непременно – оптимистичный", - рассказал художественный руководитель фестиваля "Рождённые Россией" Александр Соловьёв.

С не меньшим оптимизмом смотрят в будущее сотрудники Московского планетария. Потому как завтра у них еще и второй день Рождения. Ровно 9 лет, как Планетарий открылся после реконструкции. По такому случаю обещаны домашние затмения Луны и Солнца, космическая акварель и Марс - в качестве запасной планеты.

Но если до Марса еще далеко, то до Ботанического сада МГУ - рукой подать. Он полностью готов к встрече с посетителями. Грустные месяцы без восторженных ахов и вздохов, без вспышек тысяч фотоаппаратов и экскурсий позади.

В Аптекарском огороде сейчас - буйство красок и ароматов. Цветёт более 100 сортов. Роскошные рододендроны, целая коллекция пионов, орхидеи и не менее прекрасный лук.

Как никогда хороши шалфей клейкий, медуница неясная. Сотрудники сада работали всё это время в тишине - от зари до зари. Результат - потрясающий. И его обязательно оценят.

В активный рост двинулись не только растения. Но и люди. Театр Российской Армии решил завершить свой юбилейный - 90-й сезон - онлайн-премьерой мини-сериала. Да-да, прямо в знаменитом здании, под светом софитов кипят сьемки. Название сериала - "Полтора метра" - актуальное. Тема - о любви и пандемии - всем знакомая. Коллектив - сплочённый.

Зрителей нашего канала в эти выходные ждёт невероятно увлекательная программа. В субботу - завораживающий неожиданными поворотами фильм "Лишний". Почему после шокирующего завещания на давно погибшего человека так быстро рушится судьба живых? Еще одна детективная история, в которой море не предвещает ничего хорошего, ждёт нас в воскресенье, "Подъём с глубины" - это мощный психологический триллер. Почему после комы мир становится чужим? А близкие люди делают вид, что тебя не существует?

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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