В Москве вылечились от коронавируса еще 2236 пациентов

Выздоровевшим напомнили, что они могут стать донорами плазмы

Почти 116 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве со времени начала эпидемии. За прошедшие сутки из больниц выписаны 2236 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", - заявила заммэра.

Ракова напомнила выздоровевшим москвичам, что они могут стать донорами плазмы. Содержащиеся в ней антитела помогут заболевшим COVID-19 победить недуг. Кроме того, горожане, которые вылечились от коронавируса, могут в качестве волонтеров помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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