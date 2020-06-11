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В Москве вылечились от коронавируса еще 2236 пациентов

09:52
  • четверг
  • 11 июня 2020

Выздоровевшим напомнили, что они могут стать донорами плазмы

Почти 116 тысяч  человек вылечились от коронавируса в Москве со времени начала эпидемии. За прошедшие сутки из больниц выписаны 2236 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", - заявила заммэра.

Ракова напомнила выздоровевшим москвичам, что они могут стать донорами плазмы. Содержащиеся в ней антитела помогут заболевшим COVID-19 победить недуг. Кроме того, горожане, которые вылечились от коронавируса, могут в качестве волонтеров помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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