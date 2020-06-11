Самойлова и Джиган записали совместное видео на дороге

Супруги помирились

Дела рэпера Джигана, который недавно вышел из наркологической клиники, пошли в гору. Он снял новый клип с Тимати и, судя по всему, помирился с женой - моделью Оксаной Самойловой, которая подала заявление о разводе.

Джиган и Самойлова записали совместное видео во время поездки по Подмосковью. Рэпер врубил на полную громкость свой новый трек и показал супругу, которая сидит на заднем сиденье скутера. Модель с развивающимися на ветру волосами улыбается в камеру и закрывает лицо руками.

Счастливый Джиган читает рэп, который содержит нецензурную лексику.

Создается впечатление, что Самойлова уже простила Джигана за его странные выходки в США. Она снова носит обручальное кольцо и все чаще проводит время с мужем.

14 июня супруги должны прийти в суд, чтобы решить вопрос о разделе недвижимости и алиментах. Фанаты надеются, что в этот день звезды объявят о воссоединении.

Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил исполнять роль примерного семьянина.

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